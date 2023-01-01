Посредник в Китае: развивайте свой бизнес вместе с SilkWayChina!

Большинство клиентов SilkWayChina – это люди, которым нужен посредник товаров из Китая. В этом материале я расскажу, что включает это понятие, и как мы помогаем бизнесменам налаживать торговые отношения с Поднебесной.

Кому требуется посредник из Китая в Россию?

Представитель в Поднебесной может понадобиться, если:

Вы уже ведете бизнес с Китаем и вам нужен надежный специалист в этой стране, который сможет проверить товар перед отправкой на наличие брака, заняться вопросами доставки, найти новую продукцию.

Вы впервые хотите заказать товары из Китая оптом и вам необходим посредник, который найдет нужную продукцию, поможет в общении с поставщиками, сможет сам забрать груз и доставить его по вашему адресу.

Посредник товаров из Китая поможет также, если необходимо купить электронику, одежду, мебель для личного пользования. В этом случае специалист сопроводит вас на рынки, в торговые центры, подскажет, где лучше приобрести те или иные товары, сориентирует по ценам.

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В любом случае, заказать товар из Китая через посредника – значит сэкономить уйму времени. Ведь специалист, по сути, готов взять на себя всю работу в Поднебесной: от бронирования отеля и организации встреч с поставщиками до забора и доставки груза.

Товары из Китая через посредников: услуги компании SilkWayChina.

Мы готовы оказать абсолютно любую помощь, которая может потребоваться в Китае:

Забронируем отель, встретим в аэропорту, отвезем, куда нужно;

Найдем любые товары и в любом количестве, отыщем подходящие фабрики, поставщиков;

Сопроводим вас на выставку, вместе с вами посетим рынки, торговые центры;

Обеспечим грамотный устный и письменный перевод при общении с партнерами и продавцами;

Организуем мебельный тур с посещением выставочных центров и, если необходимо, фабрик по производству мебели, сантехники, строительных и отделочных материалов;

Если вам нужен интернет посредник из Китая, то есть, человек, который сможет найти и заказать продукцию на крупных китайских онлайн-площадках (Алибаба, 1688 и т.д.), то на нас также можно рассчитывать;

Закажите услуги оптового посредника в Китае для проверки товаров и избавьте себя от переживаний за качество продукции.;

Мы также поможем, если вам нужен посредник доставки товаров из Китая. Мы заберем ваши товары с рынков и заводов, упакуем и доставим в любую точку России или стран СНГ.

SilkWayChina – русские посредники в Китае, которым можно доверять!

Если вы решили заказывать товары из Китая через посредников SilkWayChina, то вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших специалистов. Мы живем в Поднебесной, работаем здесь уже более пяти лет и оказываем услуги оптовых посредников в таких городах Китая, как Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Гонконг, Пекин, Шанхай. Впрочем, мы готовы работать и в других городах страны, все это можно обсудить индивидуально.

Специалисты SilkWayChina прекрасно владеют китайским языком – как письменным, так и деловым разговорным. Нам не страшны какие-то нестандартные ситуации – за время работы мы с успехом выходили из сотен таких ситуаций.

На нас можно полностью положиться, если вам необходимы посредники доставки из Китая. У нас четко налажена доставка грузов в Россию и СНГ. Мы отправляем товары, как авиатранспортом, так и поездами.

Мы следим за своей репутацией. Нам важно, чтобы, обратившись один раз к услугам SilkWayChina, человек стал нашим постоянным клиентом. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь заказчику.

Если вам нужен посредник в Китае, то заполните форму обратной связи на нашем сайте, и наш специалист свяжется с вами, чтобы обсудить детали. Вы также можете связаться с нами любым другим удобным для вас способом.

Вот тут видео сюжет на эту тему:

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С уважением Чингис Алимбеков, руководитель проекта "SilkWayChina"