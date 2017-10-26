О компании

SilkWayChina

Мы рады приветствовать на нашем сайте! SilkwayChina - это команда профессионалов и Ваш надежный партнер в Китае. Основная деятельность и главный офис находится в городе Шэньчжэнь. Мы занимаемся оптовыми поставками с 2012 года и знаем все тонкости данного бизнеса, знаем особый менталитет местных производителей, знаем, что продается и что будет продаваться. У нас Вы сможете получить необходимую информацию о ведении бизнес-деятельности с КНР, о крупных рынках, выставках и заводах-производителях, а также наиболее свежие и актуальные новости Китая.