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О компании
SilkWayChina
Мы рады приветствовать на нашем сайте! SilkwayChina - это команда профессионалов и Ваш надежный партнер в Китае. Основная деятельность и главный офис находится в городе Шэньчжэнь. Мы занимаемся оптовыми поставками с 2012 года и знаем все тонкости данного бизнеса, знаем особый менталитет местных производителей, знаем, что продается и что будет продаваться. У нас Вы сможете получить необходимую информацию о ведении бизнес-деятельности с КНР, о крупных рынках, выставках и заводах-производителях, а также наиболее свежие и актуальные новости Китая.
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